Ein Stück Bündnerfleisch war am Sonntag in der Stratosphäre.

Bündnerfleisch erhält seinen typischen Geschmack, indem man die Fleischstücke zuerst über Wochen in einer Würze einlagert und anschliessend auf grosser Höhe mit Bergluft trocknet. Es ist ein jahrhundertealter Prozess, den man nun mit ein wenig Technologie nachbessern möchte: Mit der «Mission High Dry» wollte eine Crew herausfinden, was passiert, wenn Bündnerfleisch auf 40’000 Metern getrocknet wird.

Zwei Stücke vorgereiftes Fleisch wurden zu diesem Zweck am Sonntag mit einem Ballon aus Parpan GR in die Stratosphäre geschickt. Gieri Spescha, Geschäftsführer der Marke Graubünden, sagt: «Das Fleisch mit dem Namen Mocka One ist kurz vor 14 Uhr oberhalb von Brigels wieder auf dem Boden gelandet.» Der Flug sei dank dem schönen Wetter gut verlaufen. Der Landeort konnte dank einem GPS-Sender am Bündnerfleisch eruiert werden. Da es im Gelände gelandet ist, waren für die Bergung Bergspezialisten im Einsatz.