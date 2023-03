Lufthansa: Schwere Turbulenzen auf zwei Flügen fordern 27 Verletzte

Turbulenzen aus dem Nichts : «Das Flugzeug gewann an Höhe, dann fielen wir 300 Meter tief»

Aufgrund von heftigen Turbulenzen musste ein Flug notlanden. An Bord herrschte blankes Chaos und Passagierinnen und Passagiere mussten medizinisch behandelt werden.

Nach den Turbulenzen war das Durcheinander im Flugzeug gross. Instagram

Darum gehts An Bord von zwei Flugzeugen ist es zu schweren Turbulenzen gekommen.

Passagiere berichten, dass Teller und Gläser an die Decke geflogen seien.

Insgesamt wurden 27 Menschen verletzt.

Bei schweren Turbulenzen sind an Bord zweier Maschinen von Lufthansa und Condor insgesamt 27 Menschen verletzt worden. Die Lufthansa-Maschine landete wegen der Turbulenzen am Mittwochabend (Ortszeit) auf ihrem Weg aus den USA nach Frankfurt ausserplanmässig in Washington.

Die in Austin im US-Bundesstaat Texas gestartete Maschine war etwa 90 Minuten nach dem Abheben «in kurze, aber teils heftige Turbulenzen» geraten. Die Turbulenzen hatten es richtig in sich, wie Berichte von Passagierinnen und Passagieren nahelegen. «Es war, als würde man unerwartet fünf Sekunden lang im freien Fall von der Spitze einer Achterbahn fallen, Teller und Gläser flogen an die Decke, und meine Handtasche vom Boden flog hinter mich nach rechts», berichtete eine Passagierin.

Passagierinnen und Passagiere waren in Schock

Es handelte sich um sogenannte Clear-Air-Turbulenzen, die ohne sichtbare Wetterphänomene oder Vorwarnung auftreten könnten, erklärte die Lufthansa. «Während des Essens gab es plötzlich eine Windscherung, das Flugzeug gewann an Höhe, und dann fielen wir 300 Meter tief», sagte eine Passagierin gegenüber CNN.

Danach herrschte zwischenzeitlich blankes Chaos: Teile des Abendessens waren in der gesamten Kabine verteilt und selbst die Kabine der Maschine erlitt Schäden, wie die Lufthansa später mitteilte.

Mit an Bord des Lufthansa-Fluges war auch Camila, die Frau von Hollywood-Star Matthew McConaughey. Sie postete auf Instagram ein Video, welches das Chaos, das nach den Turbulenzen herrschte, vor Augen führt. «Mir wurde gesagt, dass das Flugzeug fast 1200 Meter tief fiel und sieben Leute ins Krankenhaus kamen. Alles flog überall herum», sagte Camila im Video.



Sieben Passagierinnen und Passagiere wurden verletzt

Sieben Passagierinnen und Passagiere in diesem Flugzeug seien gar leicht verletzt worden, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien an Bord von den für diese Fälle geschulten Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen erstversorgt worden, ergänzte ein Unternehmenssprecher. Die Cockpitcrew von Flug LH469 habe sich nach Durchfliegen der Turbulenzen für eine Ausweichlandung auf dem Dulles International Airport entschieden.

Das Bodenpersonal der Lufthansa in Dulles habe sich dann um das Wohlergehen der Fluggäste gekümmert und diese umgebucht. «Ich muss sagen, dass alle Mitarbeitenden am Flughafen von Washington, wohin wir umgeleitet wurden und wo wir die Nacht verbringen mussten, so freundlich waren», sagte auch die Frau des Hollywood-Stars Matthew McConaughey.

Auch an Bord des Condor-Fluges gab es Verletzte

An Bord der Condor-Maschine, die auf dem Weg von Frankfurt nach Mauritius war, wurden wegen der Turbulenzen 20 Menschen verletzt, darunter Fluggäste und Crew-Mitglieder, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage sagte. Die Menschen würden medizinisch untersucht. Einige hätten Prellungen. Über die genaue Schwere der Verletzungen konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Der Condor-Flieger mit 272 Passagieren und 13 Crew-Mitgliedern sei rund zwei Stunden vor der Landung auf dem Airport nahe der Hauptstadt Port Louis in die Turbulenzen geraten. Zu diesem Zeitpunkt seien die Anschnall-Zeichen angeschaltet gewesen, sagte die Sprecherin. Generell empfehle sich, während Flugreisen angeschnallt zu bleiben, da Turbulenzen jederzeit auftreten könnten. Die Maschine sei am Donnerstag sicher um 6.29 Uhr Ortszeit gelandet. Der Flug DE2314 war am Mittwoch um 16.10 Uhr in Frankfurt gestartet.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.