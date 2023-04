Wahlen BL: Nach der Feuerwehr ist jetzt die Staatsanwaltschaft an der Reihe

In Wahlen im Kanton Baselland brannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Forsthaus.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach gegen zwei Uhr ein Feuer im Forsthaus am Stürmenweg in Wahlen bei Laufen im Baselbiet aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte den Brand letztendlich löschen, jedoch wurde das Forsthaus durch das Feuer weitgehend zerstört. Dies teilt die Polizei Basel-Landschaft am Sonntagmorgen mit.