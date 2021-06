Alle Infos im Fan-Ticker - «Das französische Team ist arrogant, daher wird die Schweiz gewinnen»

Der frühere Welt- und Europameister Robert Pires hat Stürmer Kylian Mbappé vor dem Start in die K.o.-Runde der Fussball-EM in die Pflicht genommen. «Es liegt an ihm, ein wenig sein Spiel zu ändern», sagte der langjährige Offensivspieler des FC Arsenal als Experte der Sender M6 und RTL. «Und es liegt an ihm, uns zu zeigen, dass er ein grosser Spieler ist.»