Das «Avatar»-Auto Vision AVTR von Mercedes-Benz ist zu Besuch am ZFF

Am Zurich Film Festival : Das futuristische «Avatar»-Auto ist zu Besuch in Zürich

Erinnerst du dich noch an die blauen Wesen aus dem Film «Avatar»? Die Na’vi leben im Jahr 2154 auf Pandora in völliger Harmonie mit der Natur, während die Menschen auf der Erde so gut wie alle Rohstoffe aufgebraucht haben und in einer dramatischen Energiekrise stecken. Klingt erschreckend nah an der aktuellen Realität?

Der Science-Fiction-Blockbuster von Regisseur James Cameron kam 2009 in die Kinos und beeindruckte nicht nur mit seinen visuellen 3D-Effekten, sondern auch mit seiner Kernbotschaft, dass die Menschen mit der Natur in Einklang leben sollten. Im Dezember kommt mit «Avatar 2: The Way of Water» die Fortsetzung in die Schweizer Kinos.

Mercedes-Benz hat sich dieser Botschaft bereits vor vielen Jahren angenommen und in enger Zusammenarbeit mit James Cameron und Produzent Jon Landau das Showcar Vision AVTR entwickelt. Ein visionäres Elektroauto, das bis zum 2. Oktober im Pavillon des Zürich Film Festivals auf dem Sechseläutenplatz steht und seine Schweizer Premiere feiert.

«Die Kernbotschaft des Films, dass die Menschen mit der Natur in Harmonie leben sollen, hat sich auch Mercedes-Benz auf die Fahne geschrieben. So haben wir uns klar für eine nachhaltige Mobilität entschieden, vom Antriebskonzept, über nachhaltige Materialien bis hin zu einer Kreislaufwirtschaft», erklärt Klaus Millerferli, Projektleiter Showcars bei Mercedes-Benz.

Klaus Millerferli, Projektleiter Showcars bei Mercedes-Benz, erklärt Redaktorin Isabelle Riederer das Konzept des Vision AVTR. Mercedes-Benz Schweiz Das visionäre Elektroauto ist ein Einzelstück und entstand in enger Zusammenarbeit mit den Machern des Hollywood-Blockbusters «Avatar». Mercedes-Benz Schweiz Der Vision AVTR steht für die Harmonie zwischen Mensch, Maschine und Natur – ähnlich wie im Film «Avatar» geht der Mensch mit dem Vision AVTR eine Verbindung ein. Mercedes-Benz Schweiz

Lebender Organismus statt schnödem Auto

Der Vision AVTR ist dabei weniger Auto als mehr ein lebender Organismus. Kaum kommt man in die Nähe des Fahrzeugs, erwacht es zum Leben. Die Flaps auf der Rückseite beginnen sich zu bewegen wie die Schuppen eines Reptils, die Flügeltüren schwenken nach oben und geben das futuristische Interieur frei. «Für die Sitze haben wir ein veganes Leder verwendet und auch das Holz besteht aus einer Liane, die sehr schnell wieder nachwächst», erklärt Millerferli. Der Einstieg fällt leicht, die schalenartigen Liegesitze zusammen mit dem weichen Material umhüllen einen regelrecht. «Die Sitzform soll an die Blätter erinnern, in denen die Na’vi schlafen», sagt Millerferli.

Symbiotische Verbindung von Mensch, Maschine und Natur

Das Showcar ist durch und durch inspiriert vom Film «Avatar», so gibt es auch kein Lenkrad, der Fahrer geht mit dem AVTR eine Art symbiotische Verbindung ein. Millerferli: «So wie die Na’vi mit dem Baum des Lebens und den Organismen auf Pandora eine Verbindung eingehen, tut das der Fahrer auch mit dem AVTR.» Gesagt, getan. Ich lege meine Hand auf die Control Unit in der Mitte der Konsole und spüre, wie er meinen Herzschlag übernimmt, gleichzeitig beginnt mein Sitz zu pulsieren. Jetzt bin ich mit dem AVTR eins und könnte eigentlich losfahren – oder besser gesagt «krebsen».

Denn das Auto hat keine normalen Räder, sondern Kugeln. Dadurch fährt das Showcar nicht nur vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts, sondern auch 30 Grad seitwärts. Dadurch ergibt sich eine Art Krebsgang. «Wenn man die Möglichkeiten der Fortbewegungen kombiniert, bewegt sich der AVTR ähnlich wie eine Schlange», sagt Millerferli. Leider durfte ich den AVTR nicht fahren. Doch Millerferli versicherte mir, dass er fahrtüchtig wäre. Immerhin wird er angetrieben von vier Elektromotoren, die eine Leistung von 350 kWh auf die Strasse bringen.

