Die Reallöhne sinken das dritte Jahr in Folge

Das Thema Lohn ist in der Schweiz tabu. Aber wieso eigentlich? Und sprechen die Leute wirklich nicht darüber? Wir fragen in der Zürcher Bahnhofstrasse nach.

Die Löhne sinken real das dritte Jahr in Folge.

Alle kennen es vom täglichen Einkauf: Die Preise sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Lebensmittel wie Butter, Bier und Zucker kosten nun weit über zehn Prozent mehr . Im Schnitt betrage die Teuerung dieses Jahr 2,6 Prozent, je nach Entwicklung der Energiepreise, sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbunds.

Die Löhne sind 2023 aber meist nur etwas mehr als zwei Prozent gestiegen. Die Teuerung ist also grösser als der Lohnanstieg und das bereits das dritte Jahr in Folge. «Noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 gab es drei Jahre in Folge sinkende Reallöhne», sagt Lampart zu 20 Minuten.