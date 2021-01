USA vor Bidens Amtseinführung : Das ganze Land ist im Verteidigungsmodus

In den USA steht alles unter dem Zeichen der Vereidigung des gewählten Präsidenten Joe Biden am 20. Januar. Die Sicherheitskräfte befürchten weitere Aufmärsche von bewaffneten Trump-Anhängern.

Das FBI warnt vor bewaffneten Aufmärschen von Trump-Anhängern in Washington D.C. und in allen 50 Bundesstaaten.

Über das Wochenende strömen Mitglieder der Nationalgarde in die US-Hauptstadt. In den vergangenen 72 Stunden brachten mehr als 130 Flüge der US-Air Guard mindestens 7000 Einsatzkräfte zu einem Stützpunkt nach Maryland, wie US-Beamte nur unter der Zusicherung schildern wollten, anonym zu bleiben.

Tausende weitere Einsatzkräfte waren in Bussen und Lastwagen des Militärs auf den Highways in Richtung Washington unterwegs. Bis zum Beginn der kommenden Woche sollen dort bis zu 25’000 Angehörige der Nationalgarde stationiert sein.

Warnungen vor «Fallen der Polizei»

Das FBI warnt aber auch bereits vor dem heutigen Sonntag. Posts von rechtsextremen Gruppierungen und Trump-Anhängern erwähnten den 17. Januar explizit als mögliches Datum für einen weiteren Sturm auf die Landeshauptstadt. In den einschlägigen Foren mehrten sich in der Zwischenzeit aber Stimmen, wonach von einem Aufmarsch in Washington abzusehen sei – wegen der enormen Sicherheitsvorkehrungen oder auch, weil man dort «Fallen der Polizei» vermute, so BBC.