Sumiswald: Spendenaktion nach Brand in Bauernhaus

Am letzten Dezembertag brach in Wasen in der Gemeinde Sumiswald ein Brand in einem Bauernhaus aus. Fünf Personen wurden verletzt und eine 72-jährige Frau verstarb im Spital. Der Brand konnte durch 85 Mitarbeitende der Regiofeuerwehr Sumiswald und der Feuerwehr Region Langnau gelöscht werden, das Haus wurde durch das Feuer jedoch komplett zerstört.