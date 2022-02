Olympia 2022: Jamaika geht mit drei Bobteams ins Rennen

1988 sorgte bei den Olympischen Winterspielen in Calgary ein Bobteam für Aufsehen. Jamaika ging mit einem Viererteam in den Eiskanal in Kanada. Die Geschichte um Bob-Piloten Dudley Stokes wurde gar von Hollywood aufgenommen und lose verfilmt. 1993 kam der Disney-Film «Cool Runnings» ins Kino – ein grosser Erfolg. Aus dem Film stammt auch der Spruch: «Das geht über eure Vorstellungskraft, Jamaika hat ne Bobmannschaft.»

Nun, 34 Jahre später, gehen die Jamaikaner wieder im Viererbob ins Rennen. Aber nicht nur dort: Gleich in drei Bob-Disziplinen sind die Jamaikaner am Start. Das Land ist mit drei Bob-Teams vertreten. Die Männer im Vierer- und Zweier-Bob und eine Athletin wird das Monobob-Rennen der Frauen absolvieren. Vierer- und Zweier-Pilot Shanwayne Stephens sagte in Anlehnung an das Team von 1988 zuletzt: «Sie haben uns inspiriert und wir werden die nächste Generation inspirieren.»