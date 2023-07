Schenkon: Betrunkene versenken Boot in Sempachersee

Feuerwehr und Wasserpolizei zusammen pumpten das Boot schliesslich mit Tauchpumpen aus und schleppten es an den Auswasserungsplatz.

Der Lenker muss sich wegen Fahren in alkoholisiertem Zustand und unsachgemässer Bedienung des Bootes verantworten.

370 Meter vor der Badi Schenkon versank das Boot im See. Mithilfe anderer Bootsführer konnten die Männer gerettet werden.

Durch die Schaukelbewegungen der drei Männer gelangte am Samstag Wasser in ein gemietetes Boot auf dem Sempachersee.

Drei alkoholisierte Männer versenkten am Samstagnachmittag auf dem Sempachersee ein Elektromotorboot. Dies teilen die Luzerner Polizei und die Feuerwehr Region Sursee mit. Es handelt sich dabei um ein gemietetes Boot, wie Simon Kopp, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage von 20 Minuten sagt.

Das Boot sank aufgrund von «fehlerhaftem Verhalten», wie es im Polizei-Communiqué heisst. Das bedeutet: Die Männer hatten das Boot auf dem See aufgeschaukelt, also durch Gewichtsverlagerung hin- und hergeschwankt. Dabei geriet viel Wasser in das Boot, das dadurch unter den Seespiegel und schliesslich ganz unter die Wasseroberfläche sank.