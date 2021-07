Stadel bei Niederglatt ZH - «Das Gequake ist untragbar» – Frösche rauben Nachbarn den Schlaf

In einem Wohnquartier in Stadel bei Niederglatt rauben sie den Anwohnenden zurzeit den Schlaf.

Schlaflose Nächte bereitet G. G.* das Gequake von den Fröschen im Nachbarsteich. Er wohnt seit 16 Jahren in einem Einfamilienhaus in Stadel bei Niederglatt. Von seinem Schlafzimmerfenster blickt er direkt in den Garten und auf das Wasser. «Von April bis Juli bringe ich kein Auge zu. Das laute Gequake ist untragbar.»