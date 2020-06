Unterwasserwelt

«Das Gerät» überschwemmt «Fortnite»

Eine gigantische Waffe hat im Spiel «Fortnite» für eine Flutwelle gesorgt. 20 Minuten war für euch live dabei und zeigt dir, was sich alles im Spiel verändert hat.

Auf diesen Moment haben die Fans lange gewartet, nachdem der Event in «Fortnite» von Entwickler Epic Games zweimal verschoben worden war. Am Montagabend kurz nach 20 Uhr Schweizer Zeit war es jetzt aber so weit. Der Entwickler kündigte den Anlass mit dem Namen «Das Gerät» an.