Prozess gegen Todesraser – «Das Gericht hat hier mehr als nur ein Auge zugedrückt»

«Urteil ist ein herber Schlag für Angehörige und Verkehrsopfer»

Es entsteht in der Tat der Eindruck, dass das Berufungsgericht sehr wohlwollend mit dem Täter umgegangen ist. Dies insbesondere in drei Punkten: Zum einen hat es den Vorwurf der eventualvorsätzlichen Tötung fallen gelassen. Die Vorinstanz hat noch angenommen, dass der Täter durch sein Verhalten den Tod des Opfers in Kauf genommen hat. Die zweite Instanz geht nur noch von Fahrlässigkeit aus. Zweitens spricht das Berufungsgericht nicht mehr von einem waghalsigen Überholmanöver und wendet somit den Raserartikel nicht an. Und drittens hat es den Strafrahmen in keiner Weise ausgeschöpft, obschon das Verschulden des Mehrfach- und Wiederholungstäters sehr schwer wiegt.