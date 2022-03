Kriegsangst – «Das gesamte Denken kreist um Krieg und Gefahr»

Das Swiss Institute for Global Affairs (SIGA) befürchtet, dass autoritäre Staaten durch den Krieg in der Ukraine gestärkt hervorgehen könnten.

Beim Sorgentelefon Die Dargebotene Hand Winterthur, Schaffhausen und Frauenfeld gehen derzeit «auffällig» viele Anrufe ein, in denen Menschen über ihre «Betroffenheit, Sorge und Hilflosigkeit» gegenüber dem Krieg in der Ukraine reden möchten, sagt Marianne Aebli, Co-Geschäftsleiterin der Regionalstelle.

Menschen unterschiedlichsten Alters äusserten «Sorgen, dass der Krieg wie ein Flächenbrand auch Konsequenzen für die Schweiz haben könnte». Auch die Befürchtung, es drohe ein Super-GAU in einem AKW, respektive es würden Atomwaffen eingesetzt, sei häufig. Erschwerend komme hinzu, dass die Pandemie an den Menschen gezehrt habe: «Nun lassen die Kräfte nach», so Aebli. «Während der Pandemie haben wir die Abendschichten auf unserer Regionalstelle verdoppelt. Das hilft, auch in dieser Krise genug Zeit für Gespräche zu haben.»