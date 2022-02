Toi Toi und Co. - Das Geschäft mit mobilen WCs boomt

Toi Toi ist fast zwei Milliarden Euro wert

In der Schweiz am bekanntesten ist die Marke Toi Toi. Das Unternehmen Toi Toi & Dixi ist laut «Handelsblatt» 1,5 bis 2 Milliarden Euro wert. Mehr als doppelt so viel wie vor drei Jahren, als die britische Apax die Firma für 800 Millionen Euro aufgekauft hat. Zu den aktuellen Verkaufsgerüchten will die Firma nichts sagen.