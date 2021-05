Studie zu CO₂-Gesetz - Das Gesetz bestraft vor allem vermögende Klimasünder

Die Gegner des neuen CO₂-Gesetzes laufen Sturm. Werde die Abstimmungsvorlage in einem Monat angenommen, treffe das vor allem Büezer und die Landbevölkerung hart. In Videos zeigen sie einfache Leute und Kleingewerbler, die bei einer Annahme des Gesetzes scheinbar 2 ’ 500 Franken oder mehr an CO₂-Abgaben bezahlen müssten.