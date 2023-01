Roger Federers Bauprojekt in Rapperswil-Jona steht erneut unter Kritik.

Was ist «Rives Publiques»?

Rives Publiques ist ein 2003 gegründeter nationaler Verein zur Förderung des freien Zugangs zu den Ufern von Seen und Flüssen in der Schweiz. Der Verein fordert die Schaffung eines lückenlosen Weges entlang der Ufer der Schweizer Seen und Flüsse, der sich so gut wie möglich in die Umgebung einfügt. Der Verein sorgt dafür, dass geltende Gesetze, Verordnungen und Volksentscheide, die einen weitgehend freien Zugang zu den Ufern von Seen oder Flüssen anordnen, auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene eingehalten und korrekt angewandt werden, heisst es auf der Website des Vereins.