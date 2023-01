St. Gallen: «Das Gesetz gilt nicht für Reiche und Politiker – so läuft das in unserer Welt»

Rives Publiques, der Verein für den freien Zugang zu Schweizer Seen und Wasserläufen, kann die Genehmigung für Roger Federers Bauprojekt nicht nachvollziehen.

Rives Publiques, der Verein für den freien Zugang zu Schweizer Seen und Wasserläufen, wirft den Behörden eine Missachtung des Gesetzes vor.

Roger Federer baut weiterhin an seiner Villa in Kempraten bei Rapperswil-Jona SG.

« Das Gesetz gilt für alle, auch für Roger Federer », sagt Victor von Wartburg (80), Gründer von Rives Publiques, dem Verein für den freien Zugang zu Schweizer Seen. Der Diskussionspunkt: Federers Grundstück in Kempraten bei Rapperswil-Jona SG, das seit mehreren Jahren bebaut wird.

Zwischendurch gab es aufgrund von gesetzlichen Grundlagen immer wieder Baustopps, doch letztlich wurde im Juni 2021 das Baugesuch durch die Stadt Rapperswil-Jona bewilligt. Für den Verein für freien Zugang zu Schweizer Seen und Wasserläufen ist dieser Entscheid unverständlich: «Das ist eine massive Missachtung der gültigen Gesetze», so von Wartburg weiter. Einige Leser und Leserinnen sehen das ähnlich, doch längst nicht alle:

«Das ist der Neid»

Sebulba etwa sieht das Thema sehr pragmatisch: «Ganz einfach: Der Uferweg kostet und generiert kein Geld. Wieso also Steuern für so etwas ausgeben?» Martial.k erklärt: «Die Planung ist abgeschlossen, die Genehmigung erteilt. Herr Federer hat das Recht, wie auch alle Nachbarn, sein Anwesen am Seeufer zu bauen. Es wird leider immer und überall Menschen geben, die auf alles neidisch sind, weil sie dazu das nötige Kleingeld nicht haben!»