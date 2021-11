Basel – Das Gesundheitspersonal kann sich ab sofort eine Booster-Impfung holen

Ab Montag bietet das Basler Gesundheitsdepartement (GD) auch Mitarbeitenden im Gesundheitswesen die Auffrischimpfung an. Laut dem GD solle so die Gesundheitsversorgung des Kantons geschützt und dessen Erhalt gewährleistet werden.

SMS an das Gesundheitspersonal

Funktionieren werde es wie folgendermassen: Das Impfzentrum Basel-Stadt wird eine SMS an das Gesundheitspersonal verschicken, um dieses zur Registration für die Auffrischimpfung einzuladen. Bei der Impfung für das Gesundheitspersonal handelt es sich um eine so genannte «Off-Label-Anwendung». Personen, die sich für eine Auffrischimpfung interessieren, müssen beachten, dass die Impfung im Einzelfall frühestens sechs Monate nach der Zweitimpfung respektive Grundimmunisierung durchgeführt werden kann.

Weiter heisst es, dass genügend Impfstoff vorhanden ist. Auch habe es ausreichend Kapazitäten im kantonalen Impfzentrum. Personen, die in einem Alters- und Pflegeheim im Kanton Basel-Stadt wohnen, erhalten die Auffrischimpfungen seit dem 4. November 2021 via mobile Equipen. Für Personen ab 65 Jahren sowie chronisch Kranke haben die Auffrischimpfungen am 15. November 2021 begonnen, also unmittelbar nach der nationalen Impfwoche.