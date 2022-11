Nach Alkoholverbot bei WM 2022 in Katar beweist Budweiser Humor

Bei der Fussball-WM in Katar wird es nun an den Stadien kein alkoholisches Bier geben. Dies gab der Weltfussballverband (Fifa) am Freitagmittag bekannt. Die Entscheidung sei nach «Beratungen» mit dem Gastgeberland, in dem äusserst strenge Alkoholregeln gelten, gefällt worden.