Die Millionenmarke

Für die zwei Festivaltage am 27. und 28. Februar wurden bisher zusammen rund 27’000 Tickets verkauft. Eintagespässe sind für jeweils 20 Franken zu haben, Zweitagespässe kosten 50 Franken. Einen VIP-Pass gibts für 100 Franken. «Finanziell bewegen wir uns in einem hohen sechsstelligen Bereich», beziffert Kollektiv-Mitglied Gisela Feuz den aktuellen Spendenstand vage.

Die Totenstille

Doch was passiert nun genau am kommenden Festivalwochenende? «Gemäss unserer Kommunikation seit Tag eins wird es am Festival-Weekend auf unseren Kanälen still sein. Es wird wirklich nichts passieren. Das würde komplett gegen die Idee des Ghost Festivals sprechen», so Feuz.