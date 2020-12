Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am Freitag die Massnahmen über die Festtage präzisiert.

Der Bundesrat zieht bei den Corona-Massnahmen die Schraube an: So müssen etwa Restaurants und Bars neu ab 19 Uhr bis 6 Uhr morgens schliessen. Ausnahmen gibt es nur für Kantone mit guter epidemiologischer Lage – und an Weihnachten und Neujahr: In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember und in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar dürfen die Betriebe bis 01.00 Uhr offen bleiben.