Das gilt, wenn du ins Stadion willst

Marc Lüthi, der CEO des SCB, bedankt sich für die grosse Solidarität der Fans. Er appelliert aber auch an die Vernunft der heutigen Besucher: «Halten Sie die Regeln ein. Wir wollen keine Ansteckungen. Maske auf dem Gesicht – Gegessen wird nur auf dem Platz oder in einem Restaurant und die Maske wird auf dem Platz nicht abgezogen.Sie wird nur schnell beiseite gezogen, um zu trinken oder abzubeissen – Hände desinfizieren – Eine Stocklänge Abstand in den Gängen – Wer sich krank fühlt bleibt, zuhause.»