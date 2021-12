«The Masked Singer Switzerland» - Das Glacé muss seine Maske abnehmen

In der TV-Show «The Masked Singer Switzerland» performen Promis in Ganzkörperkostümen. Ein Rateteam und das Publikum sollen im Verlauf der Sendung herausfinden, wer sich unter den Masken versteckt.

In der fünften Episode der Unterhaltungsshow kämpften noch vier Prominente aus unterschiedlichen Bereichen um den Pokal – verborgen unter ausgefallenen Masken, die ihre Identität verstecken. Dies, nachdem in den bisherigen Liveshows bereits Schauspielerin Tonia Maria Zindel (49) als Giraffe , Ex-Skirennfahrer Marco Büchel (50) als Ameise , TV-Moderator Marco Fritsche (45) als Dschinni und Musiker Nemo (22) als Panda enthüllt wurden.

«Hauptsache ist, dabei zu sein»

Somit ist das Rateteam mit dem Tipp auf Nicole Bernegger, der bereits seit mehreren Wochen immer wieder erwähnt wurde, richtig gelegen. Die Demaskierte ist aber gar nicht so traurig darüber, dass sie nun so kurz vor dem Finale ausgeschieden ist. «Es kommt gar nicht darauf an, an welchem Tag man rausfliegt. Die Hauptsache ist, dabei zu sein», findet Nicole. Doch die Sängerin und einstige «The Voice of Switzerland»-Gewinnerin gibt zu: Das ausladende Kostüm ist für sie definitiv eine «Herausforderung» gewesen. «Mega heiss» sei es darunter.