115 Franken pro Kopf: Das Glücksspiel-Geld soll zurück in die Hände der Schweizer Bevölkerung

Die Denkfabrik Avenir Suisse schlägt vor, das Geld aus dem Lotteriefonds an die Bevölkerung zurückzugeben. So würde jede in der Schweiz lebende Person rund 115 Franken erhalten.

Egal ob Roulette, Blackjack oder Poker: Wer mitspielt, träumt vom grossen Gewinn. Dabei geht oft vergessen, dass hinter den Casinos eine riesige Geldmaschinerie steht, die jährlich über 1,5 Milliarden Franken generiert. Eine Milliarde davon wird über den Lotteriefonds wieder verteilt. Etwa an Theater, Museen und die Fussball- und Eishockeyverbände. Und die Kantone finanzieren so ihre Auftritte an der Olma und am Sechseläuten.