Zweipunktnull Sport-Spezial : «Das Glühwein-Public-Viewing könnte lässig werden»

In dieser Episode des Podcasts Zweipunktnull dreht sich alles um den Sport. Host Stefan bespricht mit Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, unter anderem das Formel-1-Finale, die Champions-League-Auslosung und die Sports Awards.

Genauer gesagt gehts unter anderem um das Duell zwischen Verstappen und Hamilton, die Swiss Sports Awards, die Champions-League-Auslosung sowie ein bisschen um Social Media – also um Messi und Ronaldo. Es wird in dieser Folge ausserdem exklusiv ein Preis verliehen – der Amateur-Sport-Experte des Jahres! Dafür werden Gäste per Telefon zugeschaltet. Der Wahnsinn oder? Fast so spannend, wie die Formel 1 WM dieses Jahr. Auch ohne Sportkenntnisse bist du nach dieser Folge definitiv ein Sport-Experte, es lohnt sich also, sich das anzuhören!