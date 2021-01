Wallis : Erste Strassen im Goms sind wieder geöffnet

Starke Schneefälle führten dazu, dass das Goms eingeschneit war. Strassen waren gesperrt, der Zugverkehr unterbrochen. Nun haben sich die Witterungsverhältnisse jedoch beruhigt. Erste Strassen sind wieder befahrbar.

In Ulrichen VS liegt noch immer viel Schnee.

Die Walliser Gemeinde Goms war am Donnerstag von der Aussenwelt abgeschnitten. Aufgrund des starken Schneefalls und der grossen Lawinengefahr waren sämtliche Zufahrtsstrassen gesperrt. Auch der Zugverkehr stand still. Nun scheinen sich die Witterungsverhältnisse in der Region jedoch zu beruhigen. Die Gemeinde Goms kommunizierte am Freitagmorgen, dass mehrere gesperrte Strassen im Verlauf des Tages wieder öffnen werden. Am Nachmittag soll auch der Zugverkehr wieder möglich sein.