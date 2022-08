Der Verkauf von Cannabis über den Tresen wird im Kanton Basel-Stadt für eine Studie ermöglicht. Man will wissen, ob die Konsumierenden ihr Verhalten ändern, wenn sie es legal beziehen können.

Basel-Stadt : Das Gras in der Apotheke kostet gleich viel wie beim Dealer

Cannabis soll ab dem 15. September in neun Apotheken in Basel erhältlich sein. Mit «Weed Care» soll der Cannabis-Verkauf in Basel versuchsweise reguliert und seine gesundheitlichen Auswirkungen untersucht werden. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger stellte zusammen mit Marc Walter, Regine Steinauer, Lukas Meister und Lino Cereghetti das Design der Studie und die Voraussetzungen für die Teilnahme am Donnerstag vor.

Darum gehts Ab dem 15. September startet das Pilotprojekt «Weed Care». Ein alternatives Regulierungsmodell zum illegalen Cannabiskonsum in Basel.

Die Studie dauert insgesamt zweieinhalb Jahre und ist auf 370 Teilnehmende begrenzt.

Zur Teilnahme an der Studie müssen die Teilnehmenden volljährig sein, in Basel wohnen, regelmässig an einer Online-Befragung teilnehmen und eine positive Cannabis-Urinprobe nachweisen.

Seit Donnerstag können sich bis zu 370 Personen für den legalen Kauf von Cannabis in Apotheken im Kanton Basel-Stadt anmelden. Der Verkauf an Registrierte ist Teil einer Studie, mit der herausgefunden werden soll, ob der legale Bezug das Konsumverhalten verändert. Vom 18. September bis zum 15. März 2025 soll das Projekt «Weed Care» dauern. «Wir wollen nicht missverstanden werden. Im Zentrum sollen betroffene Menschen stehen», sagt Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. Das Gesundheitsdepartment Basel-Stadt, die Universitären Psychiatrischen Kliniken und die Universität Basel untersuchen dabei die Teilnehmenden. Diese müssen bereits zuvor Cannabis konsumiert haben und das in einem Urintest nachweisen.

Der Verkaufspreis orientiert sich an den Preisen auf dem Schwarzmarkt von acht bis zwölf Franken pro Gramm Cannabis. Dadurch erhofft sich das Pilotprojekt eine zunehmende Eindämmung des illegalen Handels. Für den weitverbreiteten Cannabiskonsum in der Schweiz soll der kontrollierte Verkauf auch sicherstellen, dass keine verunreinigten Drogen in Umlauf geraten. Das Cannabis aus den Apotheken wird deshalb einer Qualitätskontrolle unterzogen und darf pro Bezug die straffreie Menge von zehn Gramm nicht überschreiten. Zudem ist die Kaufmenge pro Person so eingeschränkt, dass nicht mehr als insgesamt zehn Gramm des Wirkstoffs THC pro Monat gekauft werden können.

Verhalten wird beobachtet

Alle Teilnehmenden müssen volljährig sein, in Basel wohnen und alle sechs Monate an einer Online-Befragung teilnehmen. Anschliessend werden sie in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste erhält im Gegensatz zur zweiten erst nach sechs Monaten Zugang zum Cannabisverkauf. Während der gesamten Zeit beobachtet das Personal der Apotheken das Verhalten der Teilnehmenden. Falls dieses zu auffällig werden sollte, wird unmittelbar ein Studienarzt informiert.

Damit das Cannabis gekauft werden kann, muss immer der Teilnahmeausweis vorgezeigt und mitgetragen werden. In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Basel-Stadt sollen damit Missverständnisse vermieden werden. «Wir weisen darauf hin, dass der Cannabis-Konsum im öffentlichen Raum weiterhin verboten ist», so der Polizeisprecher Rooven Brucker. «Falls jemand Cannabis mit sich tragen und in eine Kontrolle geraten sollte, muss der- oder diejenige den Teilnehmerausweis mit sich tragen. Somit können wir über den Studienkontakt die Verantwortlichen anrufen und eine Bestätigung zum legalen Cannabis-Besitz einholen», sagt er.

