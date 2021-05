Volbeat und Korn kommen - Das Greenfield Festival bestätigt 30 Acts für 2022

Billy Talents Weg von hungrigen, verrückten, Gemeindesaal-Punks hin zu internationalen Festival-Headlinern dauerte nur ein Jahrzehnt. Mit ihrem aktuellen Album «Afraid Of Heights» erreichte die kanadische Rockband die Nummer 1 in den Schweizer Album-Charts – und sie wird am Greenfield 2022 als dritter Headliner die Jungfrau-Stage rocken.