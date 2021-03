In 2019 feierten an drei Tagen über 82’000 Besucherinnen und Besucher auf dem Flugplatz Interlaken ihre Lieblingsbands – ein Rekord.

Eigentlich hätte das Greenfield Festival in Interlaken den Schweizer Festivalsommer eröffnet. Am Mittwoch wurde es aber wegen Planungsunsicherheit abgesagt.

Die Acts dafür waren gebucht, der Ticketverkauf lief, nun wird das Greenfield Festival, das vom 3 bis 5. Juni 2021 hätte stattfinden sollen, auf den 9. bis 11. Juni 2022 verschoben. In einer Mitteilung des Festivals zeigt man sich enttäuscht: «Gerade als wir ein Licht am Ende des Tunnels gesehen haben, rückt es noch weiter weg, als es schon war. Die Situation rund um Covid-19 wird international und in der Schweiz insbesondere einfach nicht schnell genug besser.»