Einreise nach Deutschland erst am Dienstag?

Das Grenzchaos bleibt bis zum Schluss

Die Grenze zu Deutschland öffnet nicht wie angenommen am Montag, sondern erst am Dienstag. Das könnte an den Übergängen für Probleme sorgen.

von Sven Forster

1 / 8 Offiziell öffnen die Deutschen ihre Grenzen erst nach dem 15. Juni. Das Grenzchaos dauert bis zur letzten Sekunde an. Die Schweiz und Frankreich öffnen ihre Übergänge bereits 24 Stunden zuvor.

Darum gehts Deutschland und die Schweiz haben unterschiedliche Öffnungsdaten der Grenze

Einkaufstourismus ist offiziell erst ab Dienstag erlaubt

Politiker haben für die unterschiedlichen Daten kein Verständnis

Das Grenzchaos dauert bis zur letzten Sekunde an. Ab Montag hätten die Grenzen nach Deutschland geöffnet und somit der Einkaufstourismus wieder möglich sein sollen. Nun hat sich jedoch das Datum geändert. In einer Pressemitteilung des deutschen Bundesministeriums des Inneren heisst es: «Die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen an unseren innereuropäischen Binnengrenzen enden mit Ablauf des 15. Juni.» Dies bestätigt auch das Hauptzollamt Lörrach gegenüber der «bz».

Ein Auszug aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums des Inneren.

Einkaufen in Deutschland wird also erst ab Dienstag wieder möglich sein. Das Problem dabei: In der Schweiz sowie in Deutschland hat sich der 15. Juni als Tag der grossen Öffnung in die Köpfe eingebrannt. «Ich gehe davon aus, dass Einkaufstouristen an der Grenze abgewiesen werden», sagt Antje Bendel, Pressesprecherin des Hauptzollamts Lörrach.

Was allerdings wirklich mit den Einkaufwütigen passiert, ist noch unklar. Wie der «Südkurier» schreibt, sollen keine Schweizer abgewiesen werden. Es werde keine Behinderungen geben, heisst es. Das Gleiche gilt für die Franzosen, deren Grenzen gleich wie die der Schweiz ab Montag 00:01 Uhr geöffnet sind.

Feiern zur Wiedereröffnung am Montag

Die beiden verschiedenen Tage führen zur kuriosen Situation, dass Deutsche in die Schweiz reisen dürfen, der Weg nach Deutschland allerdings weiter versperrt ist. Der Grund für die verschiedenen Daten ist eine Verordnung, die bis zum Ende des 15. Juni in Kraft bleibt. Der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung hat dafür allerdings kein Verständnis. Er sagt: «Der Termin war ja schon lange bekannt. Wir hätten erwartet, dass es dann gelingt, sich auf einen einheitlichen Termin zu verständigen.»

Ein weiteres Kuriosum: Gleich zwei Feiern zur Wiedereröffnung der Grenzen wurden angekündigt – beide am Montag. Selbst bei den Verantwortlichen herrscht also eine gewisse Unsicherheit.