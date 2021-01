Suche nach dem Weltrekord

Das Charity-Event Awesome Games Done Quick zeigt eine Vielzahl an Games, von «Super Mario» über «Pokémon» bis zu «Halo». Normalerweise findet das Ganze in einer riesigen Halle statt. Wegen der Corona-Pandemie läuft es 2021 ausschliesslich online ab. Die Speedrunner sitzen während des Streams also Zuhause.