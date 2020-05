Das grösste «Fifa»-Turnier der Schweiz findet trotzdem statt

Abonniere den E-Sport-Push!

Bleibe in der Welt von «League of Legends», «Fifa», «Fortnite» oder «Smash» auf dem neusten Stand. 20 Minuten ­berichtet über Turniere, Millionenge­winne und bringt spannende Geschichten zum kompetitiven Gamen. Mit dem E-Sport-Push erhältst du die Neuigkeiten direkt aufs Handy.



So gehts: Gehe unten rechts in der App ins Cockpit, dann in den Einstellungen auf Push-Mitteilungen. Drücke zweimal auf weiter, dann kannst du den E-Sport-Push auswählen.