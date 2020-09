Solch ein Hypercar-Treffen habt ihr noch nie gesehen

Hypercars wie einen Koenigsegg Regera, Pagani Zonda, Bugatti Chiron oder Ferrari LaFerrari bekommen Auto-Enthusiasten normalerweise höchstens an Messen wie dem Autosalon Genf, in der Presse oder auf Social Media zu sehen. Mit viel Glück vielleicht noch in Monaco oder Dubai. Letztes Wochenende trafen sich in Gstaad zahlreiche Besitzer solch superseltener Sportwagen – ein grösseres Treffen von Hypercars gabs vorher noch nie. Zusammen gezählt kosten die Autos weit mehr als 200 Millionen Franken.

Von zwei Schweizern gegründet

Organisiert hat das Treffen der Supercar Owners Circle – ein Member Club für Autoliebhaber, der 2014 von den beiden Schweizern Brüdern Florian und Stefan Lemberger gegründet wurde. Mittlerweile ist der SOC so stark gewachsen, dass die beiden weltweit Treffen für Besitzer und Fans solcher Preziosen veranstalten. Dennoch ist und bleibt das SOC-Weekend in der Schweiz das Flaggschiff-Event des Clubs. Illustre Namen wie der ehemalige Le-Mans-Gewinner Andy Wallace waren dabei, ebenso der frühere Formel-1-Fahrer Jochen Mass.

Allein die Hypercars auf diesem Bild vor dem Hotel «The Alpina Gstaad» haben einen Wert von rund 20 Millionen Franken. Supercar Owners Circle Auch der Parkplatz des Hotel Gstaad Palace war voll mit Supersportwagen. Michael Lusk Es herrschte Volksfeststimmung in Gstaad. Ein klassischer Ford GT zog bei der Parade die Blicke des Publikums auf sich. Supercar Owners Circle

Von Andermatt nach Gstaad

Die letzten fünf Jahre noch in Andermatt, gings 2020 erstmals nach Gstaad. Highlights waren eine Parade am Freitag durch die Flaniermeile des bekannten Ferienorts, um den Einheimischen und den unzähligen, von weit her angereisten Fans und Carspottern die Möglichkeit zu bieten, die Fahrzeuge aus nächster Nähe zu bewundern. Danach folgte eine gemeinsame Ausfahrt bis zur spektakulären Bergwelt des Glacier-3000-Skigebiets. Am Samstag hatten die SOC-Mitglieder die Möglichkeit, auf dem abgesperrten Flugplatz von Saanen mal nach Herzenslust Gas geben zu dürfen. Aber auch der wohltätige Aspekt kam nicht zu kurz. Am grossen Gala-Dinner direkt neben den Supersportwagen wurde die Laureus Sport for Good Foundation unterstützt. Die Organisatoren ziehen nach drei Tagen ein positives Fazit: «Wir sind froh, dass der Anlass dank dem rücksichtsvollen und korrekten Verhalten aller Teilnehmer auch dieses Jahr ohne jegliche Zwischenfälle oder Verkehrsbehinderungen abgelaufen ist.»

Bühne für Hersteller