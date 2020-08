Löwendenkmal Das grösste Korallenriff der Schweiz soll die Leute wachrütteln

Die Stadt Luzern hat eine Attraktion mehr: Vor dem Löwendenkmal gibts jetzt ein Korallenriff – natürlich ein künstliches. Sehenswert ist es gerade in der Nacht.

Nun ist es aber endlich so weit: Das Biotop der Relevanz, ein Künstler- und Bildungskollektiv um Claudia Schildknecht, hat im Weiher vor dem Löwendenkmal das Werk «Whitening Out» installiert – ein totes Korallenriff. Am Freitag findet die Vernissage um 18.30 Uhr statt, es herrscht Gesichtsmaskenpflicht. Auch sonst hat Covid-19 seinen Einfluss auf die Ausstellung über das grösste tote Korallenriff der Schweiz. «Anstelle der angekündigten 200 Korallen aus Keramik sind nun sogar deren 500 zu sehen, aus dem einfachen Grund, weil die Künstler im Lockdown mehr Zeit hatten, mehr zu produzieren», sagte Fabian Takacs, Kurator der Ausstellung. Sie sind weiss, so wie ein echtes Korallenriff, das abgestorben ist. Über 100 Personen haben an den Hunderten Korallen mitgearbeitet und dabei 800 Kilogramm Ton verarbeitet.