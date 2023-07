Die Icon of the Seas ist das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt

Das Kreuzfahrtschiff Icon of the Seas sticht nächstes Jahr in See und ist eine schwimmende Stadt.

Ein Schiff, fünfmal grösser als die im Jahr 1912 gesunkene Titanic – das ist das neuste Mega-Projekt des Kreuzfahrtunternehmens Royal Carribean International. Das weltweit grösste Schiff mit dem passenden Namen Icon of the Seas (auf Deutsch: Ikone der Meere) sticht im Januar 2024 in See und hat so viel zu bieten, dass es einem nur schon vom Anschauen etwas trümmlig wird.

Das Angebot auf dem 365 Meter langen sowie 20 Deck hohen Schiff für die 5610 Gäste ist so überwältigend, dass du das Schiff für einen Landausflug vermutlich gar nicht erst verlassen willst. Vor allem Familien kommen hier voll auf ihre Kosten und können sich beispielsweise im Category 6, dem grössten Wasserpark auf See, auf den sechs riesigen Wasserrutschen austoben. Oder im Seilpark Crowns Edge hoch über dem Schiff balancieren. Doch lieber Lust auf eine Surfpartie? Dann ab auf die künstliche Surfwelle Flowrider.

Links Wasserpark, unten Shoppingcenter und rechts Basketballfeld – die Auswahl ist gross. Royal Carribean International Ein Highlight auf dem Schiff ist der Seilpark Crowns Edge. Royal Carribean International Würdest du dich trauen? Royal Carribean International

Aber nicht nur Action und Adrenalin werden auf dem Riesen-Kreuzfahrtschiff geboten, sondern auch jede Menge Entspannung. So zum Beispiel im achtstöckigen Hideaway-Pool oder im grössten Schwimmbecken des Schiffs mit schwimmenden Liegen und erhöhten Whirlpools. Bist du durstig, lässt du dich ganz einfach zur schwimmenden Bar Swim and Tonic treiben und gönnst dir dort einen eiskalten Drink.

Die Wasserwelt auf der Icon of the Seas ist riesig, Royal Carribean International Wie wärs mit einem Gin & Tonic in der Wasserbar Swim & Tonic? Royal Carribean International Im Infinity Pool überblickst du die Weite des Meeres – ein Traum. Royal Carribean International

Schlemm dich durch 20 Restaurants

So viele Wasseraktivitäten machen hungrig – ab in eines der über zwanzig Restaurants an Bord. Darf es Sushi und Sake to go sein im Central Park? Oder doch lieber Pizza und Bier an der Royal Promenade? Wer es gehobener mag, findet auch Restaurants mit Delikatessen wie Kaviar, Meeresfrüchte oder Austern an Deck.

Im Empire Supper Club speist du zu den Klängen von klassischer Live-Musik und geniesst Acht-Gänge-Menüs. Das Restaurant ist inspiriert vom alten New York. Royal Carribean International Im Dining Room ist edle Kleidung angesagt. Passend zu Menüs wie Schnecken oder Hummer. Royal Carribean International Etwas ungezwungener geht es in den vielen Snack-Bars an Deck zu und her. Royal Carribean International

Wenn die Sonne untergeht, fängt das Leben auf dem XXL-Schiff erst richtig an: Es gibt über 15 Bars sowie Live-Musik-Hotspots an Deck. Du kannst dich aber auch bei einer Partie Dart vergnügen, Karaoke singen, bei einer Chickenwing-Challenge mitmachen oder ganz romantisch zu zweit unter dem Sternenhimmel tanzen.

Etwas kühler zu und her geht es in der Eishalle bei den Eiskunstshows. Royal Carribean International Shows unter einem Wasserfall: So sieht das Abendprogramm an Bord aus. Royal Carribean International

Wenn du jetzt glaubst, du hast alles gesehen, was die Icon of the Seas zu bieten hat, täuschst du dich. Denn ganz oben an Bord befindet sich der Aquadome, ein turmhoher, schimmernder Wasserfall unter einer Glaskuppel – die ideale Kulisse für Shows. Und auch in der Eishalle Absolute Zero kannst du dich bei einer magischen Show von den Pirouetten und waghalsigen Sprüngen von Eiskunstläuferinnen und -läufern verzaubern lassen.

Für welche Aktivität würdest du dich entscheiden? Für den grössten Wasserpark auf See. Am liebsten würd ich im achtstöckigen Pool chillen. Tanzen unter dem freien Sternenhimmel stell ich mir romantisch vor. Ich will unbedingt eine der Shows sehen. Ich würd mich durch alle Restaurants schlemmen. Natürlich für die Destinationen! Nein danke, diese Kreuzfahrt ist mir eine Nummer zu gross. Ich finde Kreuzfahrten allgemein Horror.

Ab 2000 Franken in die Karibik

Insgesamt stehen 2805 Kabinen zur Verfügung, die Zielgruppe sind vor allem Familien mit Kindern. Kostenpunkt: ab 2000 Franken pro Person pro Innenkabine. Wer sich eine Suite gönnen möchte, muss je nach Reisezeitpunkt schnell einmal bis zu 10’000 Franken hinblättern. Die Reisen sind bereits ab jetzt buchbar. Der Flug nach Miami kommt natürlich noch dazu.

Zur Auswahl stehen verschiedene Suiten wie beispielsweise die Sunset-Suite. Royal Carribean International Oder das Family-Townhouse – ein wahres Paradies für Kinder. Royal Carribean International Wer nicht so viel Geld zur Verfügung hat, bucht eine der vielen Innenkabinen. Royal Carribean International

Und wie sieht die Route des grössten Kreuzfahrtschiffes der Welt aus (vorausgesetzt, du willst das Schiff verlassen)? Gemäss der Website der Royal Carribean International stehen zum jetzigen Zeitpunkt zwei Routen an sieben Nächten zur Auswahl. Ausschiffung ist Miami, anschliessend geht es entweder der westlichen (Hondura, Mexiko, Bahamas) oder östlichen Seite (Sint Maarten, St. Thomas, Bahamas) der Karibik entlang.