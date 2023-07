Gurtenfestival 2023: Das musst du wissen

Die Musik startet am Mittwoch um 14 Uhr mit Kruškatv (Soundgarden), Difraktive (Cosmodrome) und Kobragypsy (Supermercado).

20 Minuten sagt dir alles, was du zum Festival wissen musst.

Am Mittwoch gehts los! Und das Gurtenfestival dauert ausnahmsweise sogar bis am Sonntag.

Wie bezahle ich auf dem Gurten?

Ich muss noch arbeiten, wann geht es eigentlich los?

An wie viele Open-Air-Festivals gehst du in diesem Sommer?

Und bis wann dauert der Spass?

Normalerweise ist auf dem Güsche ja am Samstag schon fertig. Nicht in diesem Jahr. Zum 40-Jahr-Jubiläum gibts einen einmaligen Zusatztag. Die Zeltbühne ist dann zwar zu, aber auf Haupt- und Waldbühne spielen Fettes Brot, Steiner & Madlaina und Die Toten Hosen.

Ich bin mega wichtig, wo ist mein Bereich?

Falls du dich mit Dom Pérignon in der Hand über das Gelände kämpfst und durch deine Gucci-Brille den VIP-Bereich partout nicht finden kannst: Der heisst neu Comfort Zone. Enjoy!

Apropos Zonen …

Ich zelte eh lieber im Eichholz.

Dann solltest du frühzeitig da sein, denn es gilt das «First come, first serve»-Prinzip.

Ich will nicht zelten. Muss ich jetzt mein ganzes Gepäck ständig mit mir rumschleppen?

Können wir noch kurz über das Wetter reden?

Ja klar. Zuerst rasch ein Tipp: Pack Regenschirm und Sonnencreme und -käppli ein. Das Festival startet gemäss Wetterprognose nämlich mit zwei Regentagen – heute und am Donnerstag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 90 bzw. 80 Prozent.

Am Freitag und Samstag soll es dann dafür fast durchgehend sonnig sein, am Sonntag kommen die Gewitter allenfalls zurück. Denk auch ans Wasser! Am Samstag soll es 33 Grad heiss werden, sonst 25 bis 28 Grad.