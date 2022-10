Jubiläum: Das Gurtenfestival feiert seinen 40. Geburi mit zusätzlichem Festivaltag

Im kommenden Jahr heisst es am Berner Hausberg dann bereits zum 40. Mal: Der Güsche ruft! – und das will ordentlich gefeiert werden. Hier sind alle Infos zum Gurtenfestival auf einen Blick.

Zusatztag Sonntag

Vorverkauf und Programmankündigung

Für die treuen Güsche-Fans wird es ein limitiertes Kontingent an 40th-Edition-Pässen (Fünftagespässe) geben. Der Fünftagespass wird nur während dieser exklusiven Aktion erhältlich sein, im regulären Vorverkauf wird der Sonntag lediglich als Eintagespass angeboten. Ebenso gibt es wieder die RockTheHill-Aktion, bei der ein kleines limitiertes Kontingent an Viertagespässen zu einem vergünstigten Preis erhältlich ist. Wer die eine oder andere Pass-Edition ergattern will (pro Person können maximal zwei Tickets gekauft werden), sollte sich für den 16. November den Wecker stellen: Ab 18 Uhr sind sie im Gurtenfestival-Ticketshop verfügbar – und dabei gilt: Äs het solangs het! Der reguläre Vorverkauf startet am 6. Dezember um zwölf Uhr.