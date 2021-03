Roll deine Matte aus und mach dich bereit für dein tägliches Home Workout! 20 Minuten und Activ Fitness machen dich mit Livesessions zu Hause fit, auch wenn die Gyms geschlossen haben. Wochentags gibts zwei Streams: Um 12 Uhr und um 18:30 Uhr. Und am Wochenende trainieren die Coaches von Activ Fitness jeweils um 10 Uhr live mit dir.

Darum gehts in dieser Livesession

High Intensity Interval Training – hier ist der Name Programm! Hochintensives Intervalltraining lässt überschüssiges Fett schmelzen und bringt dich an deine körperlichen Grenzen – aber genau so, dass es Spass macht.