Sensationsfund in China - «Das habe ich bei einem Dinosaurier-Ei noch nie gesehen»

«Ein erstaunlicher Fund»

In einem dieser Eier entdeckten sie die nun untersuchten Knochen, wie Lida Xing von der Universität für Geowissenschaften in Peking berichtete. Der 27 Zentimeter lange, entdeckte Dino-Nachwuchs sei auf den Namen «Baby Yingliang» getauft worden. «Dinosaurier-Baby-Knochen sind sehr klein und zerbrechlich. Sie werden nur sehr selten als Fossilien aufgefunden, was diesen Fund umso erstaunlicher macht», sagte Darla Zelenitsky, eine in Kanada dozierende Geowissenschaftlerin zu «CNN». Es sei ein erstaunliches Exemplar. «Ich arbeite seit 25 Jahren an Dinosaurier-Eiern und habe noch nie so etwas gesehen», so Zelenitsky. Das Fossil soll nun weiter untersucht werden.