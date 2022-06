Kritik an Florian Kohfeldt: «Das habe ich noch nie erlebt» – Nati-Flügel Steffen schiesst gegen Ex-Coach

Sieben der letzten acht Bundesliga-Spiele ohne eine Spielminute – für Nati-Flügel Renato Steffen war es ein Frühling zum Vergessen bei Wolfsburg. Am Freitag gab der 30-Jährige einen ehrlichen Einblick in die letzten Monate: «Es war vermutlich die bisher schwierigste Phase meiner Karriere.» Das hatte vor allem einen Grund: Der mittlerweile entlassene Trainer Florian Kohfeldt, der Wolfsburg im Oktober vergangenen Jahres übernahm.

«Ich habe es noch nie erlebt, dass ich derartige Probleme habe mit einem Trainer», so Steffen. Er sei keiner, der aufs Maul sitzt und auch mal etwas anspreche. «Da hat man halt Personen vor sich, denen so etwas passt oder nicht.» Bei Kohfeldt war es offensichtlich Letzteres. «Ich bin ein ehrlicher Typ und erwarte das eigentlich auch von meinem Gegenüber», sagt der 24-fache Nationalspieler. Wenn das nicht gegeben sei, führe halt eines zum anderen.

«Gegen Portugal lief es nicht gut für mich»

Wie es nun für ihn in seinem Club weitergeht, lässt Steffen offen: «Ich hatte viereinhalb schöne und erfolgreiche Jahre in Wolfsburg, aber die letzten sechs Monate haben dieses Bild schon etwas getrübt.» Er habe nun noch ein Jahr Vertrag und werde mit dem VfL Wolfsburg – der Niko Kovac als neuen Cheftrainer vorgestellt hat – schauen, wie es weitergeht. «Für mich ist es einfach wichtig, dass ich spiele.»

Als Fussballer wolle man auch Fussball spielen und besonders hinsichtlich der WM in Katar wolle er in den Rhythmus kommen. «Gegen Portugal lief es nicht gut für mich. Ich merkte, dass mir der Spielrhythmus der letzten Wochen fehlte. Ich konnte nicht die Leistung abrufen, die ich wollte», sagt Steffen selbstkritisch. Dies solle aber keine Ausrede sein. Vielmehr ist er froh, dass er nach dieser schwierigen Zeit in der Bundesliga noch zur Nati aufgeboten wurde. «Ich hatte hier gute Gespräche mit dem Staff und den Mitspielern. Es ist schon fast schade, dass die Zeit jetzt wieder vorbei ist und es in die Ferien geht.»