Mega-Event am Sonntag : Das haben Eminem, ein Beckham und die Simpsons mit der Superbowl zu tun

Die Superbowl LVI steht am Sonntag in Los Angeles an. Wir klären die wichtigsten Dinge vor dem NFL-Final zwischen den Cincinnati Bengals und den LA Rams.

1 / 8 In der Halftime-Show der Superbowl treten neben Eminem auch noch Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar auf. REUTERS Rams-Receiver Odell Beckham Jr. steckt vor dem NFL-Final in der Zwickmühle. Zum einen will er zum ersten Mal die Superbowl gewinnen. AFP Zum anderen erwartet seine Partnerin Lauren Wood das erste gemeinsame Kind. Instagram

Darum gehts Superbowl LVI zwischen den LA Rams und den Cincinnati Bengals steht am Sonntag an.

Zu den Rams flüchteten zwei Spieler, die nun Teamstützen sind.

Ein Rookie-Kicker schoss die Bengals zu zwei unerwarteten Siegen gegen Favoriten.

Es ist der Sport-Event in den USA überhaupt, weltweit schauen sich Millionen von Fans den Final der US-amerikanischen Football-Liga NFL an. Die Superbowl wird am Sonntag in Los Angeles zum 56. Mal ausgetragen. Es treffen die LA Rams und die Cincinnati Bengals aufeinander. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Mega-Event zusammengestellt.

Schlechter Superbowl-Zeitpunkt für Superstar Beckham

NFL-Star Odell Beckham Jr. hofft schon vor der Superbowl am Sonntag auf ein ganz besonderes Ereignis – die Geburt seines ersten Kindes. Der 29-Jährige ist mit Model und Schauspielerin Lauren Wood liiert. Der Geburtstermin könnte ausgerechnet auf das wichtigste Football-Spiel seiner Karriere fallen. Damit will sich der Wide Receiver der Los Angeles Rams aber gar nicht beschäftigen. «Ich denke, Gott hat einen anderen Plan», sagte er. «Ich brauche das nicht während der Superbowl. Ich möchte die Geburt meines Kindes sehen, also bin ich bereit, ich bin auf Standby», sagte er.

Beckham war während der Saison von Cleveland zu den Rams gewechselt. Mit den Browns und zuvor den New York Giants erhielt der 29-Jährige nie eine Chance auf einen Superbowl-Ring. Nun soll es mit den Rams klappen. Ein anderer wichtiger Spieler schlug einen ähnlichen Weg ein.

Von einem der schlechtesten Teams direkt in den NFL-Final

Rams-Quarterback Matthew Stafford bringt vor dem NFL-Final eine ganz eigene Geschichte mit. Beim 34-Jährigen sind vor allem die zwölf Jahre bei einem der schlechtesten Teams der Liga, den Detroit Lions, zu erwähnen. In Detroit wurde der offensichtlich gute Quarterback von einer schwachen Mannschaft ausgebremst und konnte keinen einzigen Playoff-Sieg verbuchen. Stafford würden es viele Leute gönnen, wenn es direkt am Ende der ersten Saison mit den Rams zum ganz grossen Wurf reicht.

Stafford spielt für ein Team, das in dieser Saison alles auf eine Karte gesetzt hat. Für seinen Wechsel von Detroit nach LA gaben die Rams wertvolle Rechte im Draft ab und wiederholten die Taktik, um Verteidiger Von Miller von den Denver Broncos nach Kalifornien zu holen. Dazu kommen Aaron Donald, der für viele beste Verteidiger der ganzen NFL, Jalen Ramsey, Beckham, Cooper Kupp – der Kader ist gespickt mit Superstars.

Wann steigt die Superbowl? Im SoFi Stadium in Inglewood, einer Stadt südlich von Los Angeles, ist es 15.30 Uhr, wenn das Spiel beginnt – für Schweizer Fans geht es um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag zum Montag los. Im Fernsehen läuft das Endspiel bei Prosieben. Über DAZN oder den kostenpflichtigen Game Pass der NFL kann man sich das Spiel ebenfalls ansehen. Die Rams haben am Sonntag in LA ein Heimspiel im geschätzt 5,3 Milliarden Franken teuren SoFi Stadium. Es ist damit das mit Abstand teuerste Stadion der Welt. (dpa)

Alle ausserhalb von Los Angeles lieben «Joe Cool»

Auf der Gegenseite, bei den Cincinnati Bengals, sticht einer heraus, Joe Burrow. Der Quarterback ist eine coole Socke. Die Outfits und das Selbstbewusstsein des 25-Jährigen sind in US-Medien und sozialen Netzwerken seit Wochen ein Thema – vor allem, weil Burrow auch auf dem Feld eine gute Figur abgibt. «Joe Cool» wird er genannt, «Joe Brr» wegen des Eises in seinen Adern in brenzligen Situationen und «Joey Franchise», weil ihm allein zugetraut wird, die Bengals über Jahre zu einem erfolgreichen Team in der NFL zu machen. «Er hat jetzt schon Werkzeug in seinem Kasten, das ich in dem Alter nicht hatte», sagte der zurückgetretene Superstar Tom Brady.

Mit den Bengals und einem Rookie-Kicker rechnete niemand

Die Bengals sind die Überraschung der Playoffs. Am Ende der vergangenen Saison war das Team noch Letzter seiner Division, nun schaltete die Mannschaft in den Playoffs nacheinander die Las Vegas Raiders, die Tennessee Titans und die Kansas City Chiefs aus. Eine Superbowl hat die Organisation aus Ohio noch nie gewonnen.

Als schlechtestes Team der Liga hatten die Bengals vor zwei Jahren das Recht, als Erste im Draft einen jungen Spieler auszuwählen – und nahmen Burrow. Ausserdem verwendeten sie als einziges Team der Liga einen der sogenannten Draft-Picks für einen Kicker: Evan McPherson. Der war durch Videos von Trick-Kicks schon eine kleine Internet-Berühmtheit. Der 22-Jährige hat nun auch auf dem Feld Nerven aus Stahl bewiesen. Er erzielte in den Playoffs das entscheidende Field Goal kurz vor Schluss gegen die Tennessee Titans im Viertelfinal (Divisional Playoffs) und im Halbfinal (Conference Championships) gegen die Kansas City Chiefs in der Verlängerung.

Halftime-Show ist länger und darum gefährlich – nicht wegen Eminem

Der ehemalige deutsche NFL-Spieler Sebastian Vollmer warnt vor den Tücken einer verlängerten Halbzeitpause in der Superbowl: «Was viele Teams versäumen, ist, dass man die Halbzeit trainieren muss.» Die Pause im NFL-Endspiel ist mit 30 Minuten fast doppelt so lang wie in gewöhnlichen Spielen. Je nach Spielverlauf könne man als Spieler so zwischen 45 Minuten und einer Stunde nicht auf dem Feld stehen, schätzt Vollmer. Das grösste Problem sei, «den Körper mental und physisch wieder hochzufahren», erklärt er.

Die Halftime-Show in der Superbowl ist seit 1993, als der legendäre Michael Jackson auftrat, ein Stelldichein der Stars. Madonna, The Rolling Stones und Prince waren unter anderen schon für die Unterhaltung zuständig, im vergangenen Jahr gehörte die Bühne The Weeknd.

Nun kommt es zu einer mit Spannung erwarteten gemeinsamen Show von Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. «Das ist die gewaltigste Sache der Musik, in der Geschichte des Hip-Hop und des R & B – Los Angeles wird nie wieder so sein wie vorher», sagte Sängerin Blige im Vorfeld dem TV-Sender ABC.

Haben die Simpsons den Sieger bereits verraten?

Die Comic-Sitcom «Die Simpsons» hat in den vergangenen Jahren bereits diverse Ereignisse korrekt vorhergesagt. Offenbar haben die Macher auch den diesjährigen Superbowl-Sieger bereits verraten – und das vor 17 Jahren, wird in den sozialen Medien berichtet. Damals soll in einer Folge vorgekommen sein, dass die Cincinnati Bengals das NFL-Endspiel gegen die Los Angeles Rams 34:31 gewinnen.

Als diese Memes in den sozialen Medien auftauchten, machten sich auch viele Kunden von Wettanbietern auf und setzten Geld auf genau dieses Resultat. Doch es gibt einen Haken: Diese Memes sind aus diversen Simpsons-Folgen zusammengestellt, wie newsweek.com richtigstellt. 1992 gab es eine Folge, in der die Bengals zwar in die Superbowl einzogen, dort aber auf die Miami Dolphins trafen. Und das Go-Bengals-Bild von Homer ist aus einer Folge von 2005. Also haben die Simpsons nicht genau diese Superbowl vorhergesagt. Was aber nicht heisst, dass es nicht auch so kommen könnte – wir sind gespannt.

