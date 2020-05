GFK Studie

Tiefkühler und Hanteln: Das habt ihr im Lockdown am meisten gekauft

Trotz Lockdown in der Coronakrise haben die Schweizer fleissig eingekauft. Welche Produkte besonders beliebt waren, zeigt eine neue Studie des Marktforschungsinstituts GFK.

Im Lockdown liessen sich die Schweizer die Shoppinglaune nicht verderben: So verzeichnet der Schweizer Detailhandel im ersten Quartal Vergleich zu letzten Jahr ein Plus von 2,3 Prozent.

Am 11. Mai ist es so weit: Die Läden öffnen wieder. Im Lockdown durften nur Geschäfte für den Grundbedarf Kunden empfangen. Trotzdem liessen sich die Schweizer die Shoppinglaune nicht verderben. So verzeichnet der Schweizer Detailhandel im ersten Quartal bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 2,3 Prozent. Dies geht aus dem aktuellen GFK Markt Monitor Schweiz hervor.