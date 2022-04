In Bunkern untergebracht: Das hält die ukrainische Regierung von Luzerns Umgang mit Geflüchteten

«Die Schrecken des Krieges sind für unsere Bürgerinnen und Bürger oft durch lange Tage und Nächte in Luftschutzkellern gekennzeichnet, in denen sie um ihr Leben fürchteten.»

Luzern bringt geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer lieber in Massenunterkünften anstatt in privaten Wohnungen unter.

Anders als jeder andere Kanton der Schweiz setzt Luzern vorrangig auf sogenannte Kollektivunterkünfte bei der Einquartierung von Geflüchteten. Dazu zählen Betten in Hallen wie in der Allmend sowie in Zivilschutzanlagen unter der Erde. Der Vorteil dieser Massenunterbringungen sei, dass Schutzbedürftige dadurch in Gemeinschaften leben würden. «Sie sind so mit Personen zusammen, die dieselbe Sprache wie sie sprechen und Ähnliches erlebt haben», verteidigt sich Silvia Bolliger, Leiterin Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen, vergangene Woche, als sie mit Recherchen dieser Zeitung konfrontiert wurde.