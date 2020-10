Erst vor einigen Tagen war eine Szene aus dem Film veröffentlicht worden, in der Rudy Giuliani, Trumps persönlicher Anwalt, bei intimen Handlungen zu sehen ist. In den pikanten Aufnahmen geht Giuliani mit Schauspielerin Maria Bakalova auf ein Hotelzimmer. Dabei lässt der 76-Jährige sich aufs Bett fallen, öffnet seine Hose und fummelt mit der Hand in seiner Unterhose. Dazu sagt er: «Du kannst mir deine Telefonnummer und Adresse geben». Via Twitter bezeichnete Guiliani später das «Borat»-Video eine «komplette Erfindung». Er habe sein Hemd in die Hosen geschoben, nachdem er sein Aufnahmegerät entfernt habe.