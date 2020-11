1 / 5 Die 14-jährige Julia Wyrsch will unbedingt eine Lehre in der Pflege machen. Überstunden und schlechte Bezahlung können sie nicht abschrecken. Fabia Allenbach ist schon einen Schritt weiter.

Darum gehts Stress, Überzeit, schlechte Bezahlung und zu wenig Personal: Das Berufsbild Pflege hat in der Corona-Krise gelitten.

Trotzdem ist das Interesse an Pflegeberufen sogar noch grösser geworden.

Zwei junge Frauen erzählen, wieso sie sich von den Widrigkeiten nicht abschrecken lassen und trotz allem in der Pflege arbeiten wollen.

Stress, Überstunden, gestrichene Ferientage und in der Krise auch noch Personal, das trotz positivem Corona-Test arbeiten muss: Die Kritik an den Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen reisst nicht ab. Trotzdem entscheiden sich während Corona viele Menschen für einen Beruf in der Pflege, das Interesse an Pflegeberufen hat in der Corona-Krise deutlich zugenommen. Zwei junge Frauen erzählen 20 Minuten, weshalb sie sich trotz Horrorszenarien von Pflegenden nicht von ihrem Berufswunsch abbringen lassen.

Julia Wyrsch ist 14, besucht derzeit die zweite Sek – und möchte unbedingt eine Lehre in der Pflege machen. Für 2021 hat sie bereits zwei Schnupperlehren in Spitälern organisiert. «Am liebsten hätte ich noch dieses Jahr eine Schnupperlehre angefangen, das hat aber leider nicht mehr geklappt.»

Wyrsch sagt, sie bekomme die negativen Nachrichten, die Demonstrationen des Pflegepersonals und die Klagen über die unsäglichen Arbeitsbedingungen natürlich mit. «Doch das schreckt mich nicht ab. Mein Ziel ist es, Menschen zu helfen. Dafür nehme ich Überstunden und eine schlechte Bezahlung gern in Kauf.»

«Ich weiss, dass man belastbar sein muss»

Ihre Motivation erklärt sie damit, dass sie in ihrem Berufsalltag etwas Sinnvolles tun und Menschen helfen möchte, denen es weniger gut geht. Auch die psychischen Belastungen, die ein stressiger Job in der Pflege mit sich bringen kann, seien ihr durchaus bewusst: «Ich weiss, dass man belastbar sein muss und dass viele Situationen im Pflegealltag einem nahegehen können. Doch ich habe auch privat schon viel mit Menschen zu tun gehabt, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden sind.»

So habe sie etwa erlebt, wie eine Freundin ihrer Mutter in eine psychiatrische Einrichtung habe eingewiesen werden müssen. «An diesen Erfahrungen bin ich gewachsen, und sie haben meine Motivation, Menschen in schwierigen Lebenslagen helfen zu wollen, eher noch verstärkt», sagt Wyrsch.

«Es braucht einfühlsame Menschen»

Besonders reizen würde sie die Arbeit als Hebamme oder auch in der Onkologie, also auf der Krebsstation. Auch die Arbeit auf einer Intensivstation schliesst sie aber nicht aus: «Es ist klar, dass das Personal dort jetzt aufgrund von Corona zusätzlich unter Dauerstress steht und dass die Arbeitsbedingungen auch vorher schon schwierig waren. Doch auch Corona wird irgendwann vorbei sein, und hoffentlich werden sich die Arbeitsbedingungen für Pfleger auch in normalen Situationen verbessern. Es braucht unbedingt fähige und einfühlsame Menschen in der Pflege, die mithelfen, den Pflegebedürftigen ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.»

Die 21-jährige Fabiana Allenbach absolviert derzeit die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF. Von März bis September, mitten in der ersten Corona-Welle, absolvierte sie ihm Rahmen der Ausbildung ein Praktikum in der Langzeitpflege in einem Altersheim. «Natürlich sind auch mir die schwierigen Arbeitsbedingungen, die in der Pflege teils vorherrschen, bewusst», sagt Allenbach. Eine Woche nach Praktikumsbeginn sei der Lockdown gekommen. «Die Kontaktbeschränkungen, die Verunsicherung und der Druck haben zugenommen. Während des ganzen Praktikums ging die Angst, es könnte einen Ausbruch im Altersheim geben, nie ganz weg.»

«In der Pflege gibt es keine halben Sachen»

Für Allenbach ist klar: «Einen Beruf in der Pflege muss man mit Leib und Seele ausüben, da gibt es keine halben Sachen.» Überzeit, grosse physische und psychische Belastungen, die Verantwortung für das Wohlergehen hilfsbedürftiger Menschen – all das gehöre zum Pflegealltag dazu. Zweifel an ihrer Berufswahl hatte Allenbach trotzdem nie: «Der Job gibt einem auch so viel Schönes zurück. Der Kontakt zu den Patienten, das Wissen, etwas Gutes zu tun und Menschen in schwierigen Lagen zu helfen. Das erfüllt mich und macht Stress, Zeitmangel und Druck locker wett», sagt die 21-Jährige.

Sie ist sich auch bewusst, dass die Probleme vermutlich eher noch zunehmen werden: «In der Ausbildung trage ich noch nicht die volle Verantwortung und geniesse dadurch gewissermassen noch einen Schutz. Doch der Fachkräftemangel ist seit Jahren ein Problem, das wohl auch nicht so schnell gelöst werden kann.» Das Wissen, dass man teils unter sehr schwierigen Bedingungen arbeiten muss und dazu noch deutlich weniger Lohn bekommt als in Berufen mit vergleichbaren Ausbildungen, gehöre zum Berufsbild schon fast dazu. «Das ist schade. Ich hoffe, dass hier auch die Politik ihre Verantwortung wahrnimmt und dass die schönen Seiten des Berufs wieder stärker in den Vordergrund rücken», sagt Allenbach.