Unterägeri ZG«Das hässlichste Haus» wird jetzt abgerissen

«Warum muss ausgerechnet das hässlichste Haus der Schweiz am Dorfeingang von Unterägeri stehen? Seit Jahren prangere ich diesen Schandfleck an. Dieses Haus ist eine Schande für unser schönes Ägerital»: So steht es in einem Leserbrief in der Zuger Zeitung, der im Sommer veröffentlicht wurde. Ebenfalls wurde das Haus im Brief noch als «Bruchbude» bezeichnet.