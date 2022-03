Basel – Das hätte schlimm ausgehen können

Eine Polizeipatrouille stoppte am Montagmorgen einen Tanklaster auf der A2, von dem plötzlich Rauch aufgestiegen war.

Es rauchte schon bedrohlich, als die Basler Kantonspolizei den Sattelschlepper am Montagmorgen auf der Autobahn A2 stoppte. Die Patrouille fuhr nur zufällig hinter dem Tanklastwagen her, als plötzlich Rauch aufstieg und konnte sofort die Feuerwehr hinzuziehen. Der Grund für die starke Rauchentwicklung war eine blockierte Achse des Anhängers. Diese war bereits auf über 200 Grad aufgeheizt. Die Ursache war rasch gefunden: Ein blockiertes Radlager hatte die brenzlige Situation herbeigeführt, wie die Basler Kantonspolizei am Dienstag auf Facebook berichtete.