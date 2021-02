N.O. (24) soll am Dienstagabend seine 22-jährige Verlobte L.S. getötet haben.

Er soll seine Verlobte L.S. (22) getötet haben: N.O. (24) wurde am Dienstagabend in Buchs SG von der Polizei festgenommen. Seine Lebenspartnerin hat der junge Somalier wohl so heftig verletzt, dass sie noch vor Ort trotz langer Reanimation starb. Zurück bleibt eine gemeinsame 1,5-jährige Tochter.