Robin Pickis stellt sich den häufigsten Vorurteilen über Kryptowährungen

«Der Kryptomarkt ist 24 Stunden am Tag online. Diese Welt macht süchtiger und ist zehn mal schlimmer als Social Media», so der 28-Jährige. Der Grund: «Es geht nicht nur um Likes, sondern um realen Profit.» Gebe man sich diesem Spiel zu sehr hin, entstehe ein «unangenehmer Druck», und man habe ständig Angst, den grossen Gewinn zu verpassen. «Für Leute, die sich schnell in etwas verlieren, kann dadurch eine psychische Belastung entstehen – was gefährlich werden kann.»